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Беспроводной интернет в деревне

Беспроводной интернет в деревне

Бесплатный
Выезд специалиста

Установка 1-3 часа
в день приезда

1 год гарантия
на установку

8 лет успешной
опыт работы

Тарифы на мобильный интернет 4G для деревни

Tele2Tele2
wi-firewi-fire
БилайнБилайн
YotaYota
МТСМТС
МегафонМегафон
СкайлинкСкайлинк

Наша компания производит подключение интернета в деревне по беспроводным технологиям даже при большом расстоянии до базовых станций сотовых операторов. Кроме того, мы предлагаем выгодные безлимитные тарифы, которых нет в свободном доступе.

Благодаря большому опыту и использованию современного оборудования, провести интернет в любую деревню для нас не проблема. Убедиться в этом вы сможете, посмотрев многочисленные примеры работ, размещенные на сайте.

Для приема даже очень слабого сигнала - на стену, крышу или высокую мачту устанавливается панельная узконаправленная антенна для интернета. В комплекте со специальным мощным модемом и роутером она обеспечивает скоростной интернет во дворе и внутри деревенского дома. Все оборудование является универсальным и может работать с сим-картами любых операторов.

Интернет в деревне: оптимальные варианты

Подключение интернета по wi fi в деревню дает возможность использовать мобильные устройства на большом расстоянии от роутера. Поэтому вы можете пользоваться быстрым интернетом на всем приусадебном участке. Можно даже «поделиться» своим трафиком с соседями, предложив им, например, оплачивать выбранный тарифный план.

После установки оборудования наш мастер предложит оптимальные варианты безлимитных тарифов от мобильных операторов и прямо на месте оформит на вас сим-карту. Такое беспроводное подключение намного выгоднее, чем спутниковый интернет и значительно превосходит его в скорости и стабильности.

Зоной нашего обслуживания является вся Московская область, при этом цена установки не зависит от удаленности вашего места проживания от Москвы. Благодаря высокой скорости соединения вы сможете просматривать сотни телеканалов, играть в многопользовательские онлайн игры и бесплатно общаться по видеосвязи со всем миром.

Ваши дети получат возможность лучше подготовиться к урокам, а вы сможете посещать любимые сайты. Таким образом, безлимитный мобильный интернет в деревне поможет вам интересно проводить досуг и всегда быть онлайн.

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Примеры работ:

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Способы подключения к интернету:

Цена комплекта под ключ:

Start: 12.500 - все включено

Optima: 16.300 - все включено

Extreme: 19.900 - все включено

Средняя скорость

40 Мегабит/с

  • Мощная 4G антенна 20Дб (2500-2600Mhz)
  • 4G модем
  • Кабель USB 7 метров или UTP от 10 до 100 метров
  • WI-FI роутер
  • Выезд и замер сигнала
  • Консультация специалиста

Как мы работаем:

1.Предварительная консультация

2.Выезд специалиста на объект

3.Подбор оптимальной конфигурации

4.Монтаж и пусконаладка оборудования

5.Вы с интернетом, онлайн ТВ и онлайн играми !

6.Оплата: наличными / на карту /
безналичный расчет!

Другие направления нашей компании:

Расширение WI-FI зоны

Позволяют добиться покрытие интернетом всего дома и участка

Розеточный повторитель wi-fi сигнала.


Цена: 3500₽

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Покрытие до 1км2

Цена: от 9800₽

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Ubiquiti UniFi AC Mesh


Цена: от 11000₽

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Ubiquiti NanoStationМ5


Цена: от 11000₽

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Ubiquiti UniFi nanoHD


Цена: от 11000₽

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Powerline-адаптеры


Цена: от 2500₽

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Интернет для дач и частных домов Интернет для дач и частных домов

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