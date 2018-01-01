Интернет для дач и частных домов
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Работаем без выходных и праздников!
Бесплатный
Выезд специалиста
Установка 1-3 часа
в день приезда
1 год гарантия
на установку
8 лет успешной
опыт работы
Наша компания производит подключение интернета в деревне по беспроводным технологиям даже при большом расстоянии до базовых станций сотовых операторов. Кроме того, мы предлагаем выгодные безлимитные тарифы, которых нет в свободном доступе.
Благодаря большому опыту и использованию современного оборудования, провести интернет в любую деревню для нас не проблема. Убедиться в этом вы сможете, посмотрев многочисленные примеры работ, размещенные на сайте.
Для приема даже очень слабого сигнала - на стену, крышу или высокую мачту устанавливается панельная узконаправленная антенна для интернета. В комплекте со специальным мощным модемом и роутером она обеспечивает скоростной интернет во дворе и внутри деревенского дома. Все оборудование является универсальным и может работать с сим-картами любых операторов.
Подключение интернета по wi fi в деревню дает возможность использовать мобильные устройства на большом расстоянии от роутера. Поэтому вы можете пользоваться быстрым интернетом на всем приусадебном участке. Можно даже «поделиться» своим трафиком с соседями, предложив им, например, оплачивать выбранный тарифный план.
После установки оборудования наш мастер предложит оптимальные варианты безлимитных тарифов от мобильных операторов и прямо на месте оформит на вас сим-карту. Такое беспроводное подключение намного выгоднее, чем спутниковый интернет и значительно превосходит его в скорости и стабильности.
Зоной нашего обслуживания является вся Московская область, при этом цена установки не зависит от удаленности вашего места проживания от Москвы. Благодаря высокой скорости соединения вы сможете просматривать сотни телеканалов, играть в многопользовательские онлайн игры и бесплатно общаться по видеосвязи со всем миром.
Ваши дети получат возможность лучше подготовиться к урокам, а вы сможете посещать любимые сайты. Таким образом, безлимитный мобильный интернет в деревне поможет вам интересно проводить досуг и всегда быть онлайн.
Start: 12.500 - все включено
Optima: 16.300 - все включено
Extreme: 19.900 - все включено
40 Мегабит/с
от 7900 до 11000
Монтаж и пуско-наладка: 4000
Гарантия на настройку 2 года.
Тарифы: 1000 рублей/месяц
20 Мегабит/с
22000
Монтаж и пуско-наладка: 5900
Тарифы: от 3000 до 6000 рублей/месяц
20 Мегабит/с
*Данный вариант используется редко, когда полностью отсутствует покрытие 3G/4G сигнала.
1.Предварительная консультация
2.Выезд специалиста на объект
3.Подбор оптимальной конфигурации
4.Монтаж и пусконаладка оборудования
5.Вы с интернетом, онлайн ТВ и онлайн играми !
6.Оплата: наличными / на карту /
безналичный расчет!
Позволяют добиться покрытие интернетом всего дома и участка
Розеточный повторитель wi-fi сигнала.
Цена: 3500₽
Профессиональные всепогодные точки доступа.
Покрытие до 1км2
Цена: от 9800₽
Ubiquiti UniFi AC Mesh
Цена: от 11000₽
Ubiquiti NanoStationМ5
Цена: от 11000₽
Ubiquiti UniFi nanoHD
Цена: от 11000₽
Powerline-адаптеры
Цена: от 2500₽
Отличное качество связи в любой точке вашего дома!
Цена: 12.300
Монтаж и пуско-наладка: 4.900
Данный комплект позволяет добиться сильного, устойчивого сигнала GSM сотовых операторов. Если у Вас плохо ловит телефон в доме или на участке, то этот комплект для Вас!
Профессиональная установка видеонаблюдения для дачи, загородного дома, коттеджа, кафе, магазинов, офисов, стройки, стройплощадки, школы, сады, аптек, стоянок и парковок.
Все на Ваш вкус
Цена: от 2500₽
|Наименование
|Цена за штуку/метр (руб.)
|Камера AHD, 1 Мегапиксель, день/ночь, внутренняя
|3500
|Бесперебойный блок питания FE-1250, 12В, 5А
|3500
|Аккумулятор, 12В, 7А
|950
|Распаячные коробки
|200
|Установка камер с настройкой
|3000
|Подключение видеорегистратора с удаленным доступом
|4000
|Крепежный набор
|1000
|FE-5108MHD 8-ми канальный гибридный (AHD, TVI, CVI, IP, CVBS)
|9000
|Жесткий диск 4 ТБ
|9500
|Камера AHD, 2 Мегапикселя, день/ночь, уличная
|4500
|Камера AHD, 2 Мегапикселя, день/ночь, уличная, 30м, увелич.
|7500
|Кабель видео с протяжкой и креплением в черной гофре
|120
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