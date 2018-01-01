Беспроводной интернет в деревне

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Выезд специалиста Установка 1-3 часа

в день приезда 1 год гарантия

на установку 8 лет успешной

опыт работы

Тарифы на мобильный интернет 4G для деревни

Наша компания производит подключение интернета в деревне по беспроводным технологиям даже при большом расстоянии до базовых станций сотовых операторов. Кроме того, мы предлагаем выгодные безлимитные тарифы, которых нет в свободном доступе.

Благодаря большому опыту и использованию современного оборудования, провести интернет в любую деревню для нас не проблема. Убедиться в этом вы сможете, посмотрев многочисленные примеры работ, размещенные на сайте.

Для приема даже очень слабого сигнала - на стену, крышу или высокую мачту устанавливается панельная узконаправленная антенна для интернета. В комплекте со специальным мощным модемом и роутером она обеспечивает скоростной интернет во дворе и внутри деревенского дома. Все оборудование является универсальным и может работать с сим-картами любых операторов.

Интернет в деревне: оптимальные варианты

Подключение интернета по wi fi в деревню дает возможность использовать мобильные устройства на большом расстоянии от роутера. Поэтому вы можете пользоваться быстрым интернетом на всем приусадебном участке. Можно даже «поделиться» своим трафиком с соседями, предложив им, например, оплачивать выбранный тарифный план.

После установки оборудования наш мастер предложит оптимальные варианты безлимитных тарифов от мобильных операторов и прямо на месте оформит на вас сим-карту. Такое беспроводное подключение намного выгоднее, чем спутниковый интернет и значительно превосходит его в скорости и стабильности.

Зоной нашего обслуживания является вся Московская область, при этом цена установки не зависит от удаленности вашего места проживания от Москвы. Благодаря высокой скорости соединения вы сможете просматривать сотни телеканалов, играть в многопользовательские онлайн игры и бесплатно общаться по видеосвязи со всем миром.

Ваши дети получат возможность лучше подготовиться к урокам, а вы сможете посещать любимые сайты. Таким образом, безлимитный мобильный интернет в деревне поможет вам интересно проводить досуг и всегда быть онлайн.